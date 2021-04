Moratti “In Lombardia vaccinati oltre 600mila over 80” (Di lunedì 12 aprile 2021) “A oggi possiamo dire di avere vaccinato praticamente tutti gli over 80 che potevano spostarsi autonomamente, quindi oltre 600.000 persone”. A dirlo la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. fsc/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) “A oggi possiamo dire di avere vaccinato praticamente tutti gli80 che potevano spostarsi autonomamente, quindi600.000 persone”. A dirlo la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia. fsc/mrv su Il Corriere della Città.

