Masters1000 Montecarlo, Lorenzo Musetti: “Oggi forse non sono sceso in campo convinto di vincere con Karatsev” (Di lunedì 12 aprile 2021) Aslan Karatsev prosegue nel suo avvio di 2021 davvero stellare e, nel primo turno del Masters1000 di Montecarlo, elimina il nostro Lorenzo Musetti. Un match chiuso in maniera netta dal nativo di Vladikavkaz con il punteggio di 6/3, 6/4, confermandosi uno dei tennisti più in forma di questi mesi. Dall’altra parte, invece, il giovane talento toscano ha commesso troppi errori rispetto al suo solito standard, non mettendosi mai nelle condizioni di invertire la china del suo match. Il suo commento al termine del match odierno è onesto: “Oggi non sentivo bene la palla, forse non sono entrato in campo convinto di poter vincere davvero – le sue parole in conferenza stampa riportate da UbiTennis – ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Aslanprosegue nel suo avvio di 2021 davvero stellare e, nel primo turno deldi, elimina il nostro. Un match chiuso in maniera netta dal nativo di Vladikavkaz con il punteggio di 6/3, 6/4, confermandosi uno dei tennisti più in forma di questi mesi. Dall’altra parte, invece, il giovane talento toscano ha commesso troppi errori rispetto al suo solito standard, non mettendosi mai nelle condizioni di invertire la china del suo match. Il suo commento al termine del match odierno è onesto: “non sentivo bene la palla,nonentrato indi poterdavvero – le sue parole in conferenza stampa riportate da UbiTennis – ...

