L’agente di Osimhen | «Ha avuto bisogno di adattarsi | ma ora sta bene soprattutto con la testa»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il procuratore di Victor, D’Avila, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Victor si sente moltodopo il gol e la prestazione di ieri. In generale sta tornando al massimo della forma e se continua così nessuno potrà fermarlo. Hadi un periodo di adattamento ma ora stacon la, è concentrato. L’obiettivo Champions League è molto importante per Victor così come per la squadra. L’alternanza con Mertens? Il rapporto tra loro è fantastico. Non ci sono problemi tra loro, aspetta il suo momento quando è in panchina. Ha un ottimo rapporto anche con Gattuso. Futuro allenatore del Napoli? In questo momento Victor non pensa al prossimo allenatore ma solo a farcon Gattuso e con i compagni ...