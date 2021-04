La mossa di Berlusconi ‘contro’ Barbara D’Urso è vincente | Avanti un Altro vola

(Di martedì 13 aprile 2021) Pier Silvioe le scelte per Mediaset procedono a gonfie vele. Dae il suo show serale adun: tutte le ultime novità Le cose,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ladel figlio del Cavaliere si è dimostrata vincente e si continuerà su questa linea anche per i prossimi ...Ladi Pier Silviosarebbe stata particolarmente gradita anche dal pubblico dell'ammiraglia Mediaset. A parlare sono gli ascolti che hanno premiato ieri Avanti un altro di Paolo ...Pier Silvio Berlusconi e le scelte per Mediaset procedono a gonfie vele. Da Barbara D’Urso e il suo show serale ad Avanti un Altro: tutte le ultime novità Le cose, a Canale 5, procedono molto bene.Pier Silvio Berlusconi ha constatato con felice stupore che Canale 5 non ha praticamente risentito del giro di vite su Barbara D'Urso; anzi ...