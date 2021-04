La Cina schiaccia Ant Il fintech non sarà più come prima

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nuova vita per Ant, braccio finanziario di Alibaba. Peccato che non sia stata una scelta spontanea ma un diktat in piena regola arrivato da Pechino (qui l’articolo di Formiche.net) al termine di mesi di pressioni:lo sgambetto all’Ipo del secolo (37 miiardi) poi l’indagine dell’Antitrust che ha disintegrato un monopolio (commercio elettronico e pagamenti) ultra-decennale. Infine, dopo aver accarezzato la nazionalizzazione, la trasformazione coatta in holding, parte di una più ampia strategia del Dragone per stringere la morsa sull’universo. E ora, la fase operativa, quella più dolorosa. E così Ant ha annunciato di voler fare domanda per diventare una holding finanziaria ma controllata dalla banca centrale cinese. Un cambio di pelle veloce e profondo, che ridisegnerà il perimetro delle attività di Ant per adattarsi a una nuova era di ...