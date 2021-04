“Io Apro”, vie del centro di Roma blindate per la manifestazione non autorizzata dei ristoratori (Di lunedì 12 aprile 2021) Elicottero in volo sul centro storico di Roma dove alle 14.30 è prevista la manifestazione (non autorizzata) del movimento “Io Apro”. blindate le vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e forze dell’ordine che controllano persone in entrata e uscita. Le strade attorno ai Palazzi istituzionali a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse -anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. Controlli delle forze dell’ordine anche ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per intercettare l’eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti diretti al sit-in L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Elicottero in volo sulstorico didove alle 14.30 è prevista la(non) del movimento “Io”.le vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e forze dell’ordine che controllano persone in entrata e uscita. Le strade attorno ai Palazzi istituzionali a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse -anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. Controlli delle forze dell’ordine anche ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per intercettare l’eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti diretti al sit-in L'articolo proviene da ...

