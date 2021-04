"Io Apro", manifestanti verso Piazza Parlamento gridano "libertà" (Di lunedì 12 aprile 2021) La protesta dei ristoratori "Io Apro" a Roma contro le chiusure ha cercato di spingersi fino a Piazza del Parlamento dove i manifestanti sono però stati bloccati dalla Polizia e dai Carabinieri. Qui ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) La protesta dei ristoratori "Io" a Roma contro le chiusure ha cercato di spingersi fino adeldove isono però stati bloccati dalla Polizia e dai Carabinieri. Qui ...

Advertising

SkyTG24 : Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I mani… - MediasetTgcom24 : Roma, sit-in di 'Io Apro': scontri fra manifestanti e polizia #Coronavirus - sandromerg : RT @SkyTG24: Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I manifestanti, a… - Mirandola59 : RT @serebellardinel: #Roma blindata fino a #Montecitorio e #PalazzoMadama! Forze dell’ordine schierate in tenuta anti sommossa per la manif… - CNewsgroup : I ristoratori: 'L'ultimatum è scaduto, ora fateci riaprire' -