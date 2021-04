Incatena in casa la sorella malata e la nipote di 25 anni con la minaccia di bruciarle

(Di lunedì 12 aprile 2021) Enrico Chill La bestia in famiglia, tra insulti, botte e minacce di morte. Per quasi un anno ha segregato e maltrattato lae i due nipoti, di cui uno con disagi psichici, che ospitava ...

Ultime Notizie dalla rete : Incatena casa

La nipote, però, aveva sempre opposto resistenza a quelle violenze e l'uomo, ogni volta che doveva uscire di, aveva preso l'abitudine di legarla con una catena. In una occasione, addirittura, ...Sempre più indispettito dal non riuscire ad avere il dominio assoluto anche sulla nipote, il 49enne è arrivato a legarla con una catena, ogni qualvolta si assentava da. La giovane vittima, con ...In alcuni casi, addirittura, l'uomo aveva incatenato la sorella e la nipote ... è diventata un incubo dal momento in cui il fratello aveva deciso di ospitarla in casa. La donna aveva vissuto sempre ...La giovane, che fino a 19 anni era stata ospite in una comunità, da pochi anni era ritornata a vivere con la mamma malata e il fratello, affetto da disagi psichici, a casa dello zio 49enne. Fin dai ...