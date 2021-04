Il punto sulle commodities 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Ribasso scomposto per l’oro nero, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,43%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 58,83. Prima resistenza a 59,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 58,32. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 2,34%. Lo status tecnico di medio periodo del carburante rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,972, mentre i supporti sono stimati a 1,951. In forte ribasso il derivato sul Gas, che chiude la settimana con un disastroso -4,15%. La tendenza di medio periodo del derivato sul Gas si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Ribasso scomposto per l’oro nero, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,43%. Analizzando lo scenario del petrolio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 58,83. Prima resistenza a 59,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 58,32. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo del 2,34%. Lo status tecnico di medio periodo del carburante rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1,972, mentre i supporti sono stimati a 1,951. In forte ribasso il derivato sul Gas, che chiude la settimana con un disastroso -4,15%. La tendenza di medio periodo del derivato sul Gas si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista ...

