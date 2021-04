Il principe Filippo | cofondatore del WWF | il ricordo del suo impegno per la natura

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un paladino della natura, pioniere delle battaglie per l’ambiente. Buckingham Palace ricorda gli sforzi del compianto principe Filippo per la salvaguardia della pianeta e la conservazione dell’ecosistema, un impegno che ha trovato una sua forma istituzionale già nel lontano 1961: «Il duca di Edimburgo è stato tra i fondatori del WWF», si legge sui profili social della royal family. «Primo presidente della sezione UK, presidente internazionale per 15 anni e presidente emerito fino alla sua morte».

Advertising

VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - NicolaPorro : Le battute su cinesi, donne, africani, gli strappi all’etichetta... Altro che gaffe: #Filippo era uno di noi. Lo ri… - Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - lmisculin : Una degna celebrazione del principe Filippo: rendere più complicata la vita di chi deve prendere il treno. Forse so… - ManfrediAlbert : Nel 2003 il Principe Filippo indossa la divisa di Guardia della Regina. Lei gli passa accanto e scoppia a ridere.… -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo

Quel che già era stato preannunciato trova conferma: la moglie del duca di Sussex non sarà presente al funerale delche si svolgerà sabato. Il nonno è venuto a mancare venerdì 9 ...Londra, 12 apr 10:00 - Al lutto dell'intero Regno Unito per la morte del, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II, si è unita...Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 49 nuove infezioni in Ticino, mentre non si registrano altri decessi legato al Covid-19.Una sfuriata in piena regola davanti agli agenti. E' morto il principe Filippo d'Edimburgo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a ...