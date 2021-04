Espulsione Ibrahimovic: ecco cosa potrebbe aver capito Maresca (Di lunedì 12 aprile 2021) Espulsione Ibrahimovic: ecco cosa potrebbe aver capito l’arbitro Maresca dalla frase dello svedese “Mi sembra strano eh” L’esito della vicenda scaturita dall’Espulsione di Ibrahimovic si baserà sul referto dell’arbitro e su ciò che ha scritto lo stesso al termine della partita. Tra le mille ricostruzioni su televisioni e giornali pare infatti che il ‘Mi sembra strano eh’ di Ibrahimovic possa essere stato interpretato da Maresca, distante circa 15 metri dal giocatore ma in uno stadio completamente vuoto, come un ‘Sei bastardo eh’. Supposizioni, che al momento lasciano il tempo che trovano e che potranno essere confermate o confutate solo alla lettura del già citato referto arbitrale, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021)l’arbitrodalla frase dello svedese “Mi sembra strano eh” L’esito della vicenda scaturita dall’disi baserà sul referto dell’arbitro e su ciò che ha scritto lo stesso al termine della partita. Tra le mille ricostruzioni su televisioni e giornali pare infatti che il ‘Mi sembra strano eh’ dipossa essere stato interpretato da, distante circa 15 metri dal giocatore ma in uno stadio completamente vuoto, come un ‘Sei bastardo eh’. Supposizioni, che al momento lasciano il tempo che trovano e che potranno essere confermate o confutate solo alla lettura del già citato referto arbitrale, ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - capuanogio : Se, come sembra, #Ibrahimovic ha detto a #Maresca 'mi sembra strano eh' e non l'insulto che ha originato l'espulsio… - AvarelloValerio : RT @mirkonicolino: (#Corsera) 'Dopo l'espulsione di #Ibrahimovic, l'arbitro #Maresca sarà tento lontano dal #Milan per un po' di partite'.… - aquila7630 : Espulsione #Ibrahimovic: #Maresca verso la sospensione per la terza volta in stagione? #SerieA #Milan #12aprile… - efacilissimo : RT @mirkonicolino: (#Corsera) 'Dopo l'espulsione di #Ibrahimovic, l'arbitro #Maresca sarà tento lontano dal #Milan per un po' di partite'.… -