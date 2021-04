Élite 4: Netflix annuncia la data di uscita della nuova stagione con un video (Di lunedì 12 aprile 2021) Con un video Netflix ha annunciato la data di uscita di Élite 4, la nuova stagione del teen drama spagnolo, una delle serie più amate della piattaforma streaming. Élite 4 ha finalmente una data di uscita: il 18 giugno 2021 arriveranno su Netflix le nuove puntate del teen drama spagnolo che, tra scandali, amori e amicizie, è diventato in breve tempo uno dei prodotti più amati e seguiti della piattaforma streaming in tutto il mondo. Un video diffuso sui profili social di Netflix ha svelato che, dopo poco più di un anno, è finalmente tempo di tornare nell'esclusivo liceo de Las Encinas, ancora una volta nelle storie dei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021) Con unhato ladidi4, ladel teen drama spagnolo, una delle serie più amatepiattaforma streaming.4 ha finalmente unadi: il 18 giugno 2021 arriveranno sule nuove puntate del teen drama spagnolo che, tra scandali, amori e amicizie, è diventato in breve tempo uno dei prodotti più amati e seguitipiattaforma streaming in tutto il mondo. Undiffuso sui profili social diha svelato che, dopo poco più di un anno, è finalmente tempo di tornare nell'esclusivo liceo de Las Encinas, ancora una volta nelle storie dei ...

Advertising

marcorussanoo : Amore, gelosia e cos’altro ancora? Il nuovo trailer di Élite ha regalato molte piste per la nuova stagione in arriv… - Socialupmag : Il nuovo trailer di Élite ha fatto intendere molto chiaramente che quest'anno l'amore regnerà a Las Encinas. Ecco l… - SAonlinemag : Nuovi personaggi arricchiranno il cast del seguitissimo teen drama spagnolo targato #Netflix #EliteNetflix - UniMoviesBlog : Il colosso #Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale relativo alla quarta stagione di #Elite, la fortunata s… - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? Elite: Stagione 4 annunciata la data della serie Netflix ? -

Ultime Notizie dalla rete : Élite Netflix Ufficiale l'uscita di Elite 4 su Netflix: a giugno si torna a Las Encinas con nuovi alunni e preside Inizia così un nuovo corso di eventi nel liceo Las Encinas: con l'uscita di Elite 4 su Netflix il pubblico conoscerà un nuovo cast, in parte modificato rispetto al precedente, con nuovi studenti che ...

Elite: La stagione 4 dal 18 giugno, foto e video annuncio Prime foto ufficiali e video annuncio della quarta stagione di Elite, in arrivo su Netflix a ...

Recovery: Draghi, 'piano ha tre priorità e sei missioni' Affaritaliani.it Inizia così un nuovo corso di eventi nel liceo Las Encinas: con l'uscita di Elite 4 suil pubblico conoscerà un nuovo cast, in parte modificato rispetto al precedente, con nuovi studenti che ...Prime foto ufficiali e video annuncio della quarta stagione di Elite, in arrivo sua ...