È nata una stella. In un sud Post Covid, un documentario da Oscar: Napoli Eden (Di lunedì 12 aprile 2021) Per un soffio non è entrata nella cinquina dei documentari candidati all’Oscar. Ma visto l’elenco di premi e partecipazione ai Festival di mezzo mondo. Napoli Eden, anche senza statuetta, rimane il vincitore morale degli Academy Awards 2021. Tanto si sa che spesso i vincitori sono frutto di scambi di favori, di logiche da star system inafferrabili al comune mortale. E Annalaura di Luggo alla sua opera prima diretta da Bruno Colella è entrata con un delicato oggetto di cristallo in una stanza di colossi. Si sarebbe frantumato al primo ostacolo, invece il Big Stanley Isaacs, un mammasantissimo di Hollywood, l’ha presa per mano con Greg Ferris, former Senior Vice-President, Marketing at Paramount Pictures e l’hanno accompagnata nell’Olimpo dove entrano sooi i migliori. Annalaura, di formazione imprenditoriale, erede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Per un soffio non è entrata nella cinquina dei documentari candidati all’. Ma visto l’elenco di premi e partecipazione ai Festival di mezzo mondo., anche senza statuetta, rimane il vincitore morale degli Academy Awards 2021. Tanto si sa che spesso i vincitori sono frutto di scambi di favori, di logiche da star system inafferrabili al comune mortale. E Annalaura di Luggo alla sua opera prima diretta da Bruno Colella è entrata con un delicato oggetto di cristallo in una stanza di colossi. Si sarebbe frantumato al primo ostacolo, invece il Big Stanley Isaacs, un mammasantissimo di Hollywood, l’ha presa per mano con Greg Ferris, former Senior Vice-President, Marketing at Paramount Pictures e l’hanno accompagnell’Olimpo dove entrano sooi i migliori. Annalaura, di formazione imprenditoriale, erede ...

