Domenica Live: Giulia Salemi parla del suo rapporto con la ex di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è stata una degli ospiti di Barbara d'Urso durante l'ultima puntata di Domenica Live, andata in onda ieri, Domenica 11 aprile 2021. La bella modella italo-persiana ha parlato a lungo della sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello VIP e si sono innamorati dopo poco tempo. 

Qual è il rapporto tra Giulia Salemi e Ariadna Romero? 

Durante Domenica Live la bella influencer Giulia Salemi ha parlato a lungo della sua relazione con il modello Pierpaolo Pretelli. I due si sono innamorati durante l'ultima ...

