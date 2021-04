Chiara Ferragni | i parti a confronto | racconti e differenze tra America e Italia

(Di lunedì 12 aprile 2021) News La mamma di Leone e Vittoria ha risposto alle domande dei fan e ha parlato delle sue due esperienze, facendo un paragone Pubblicato su 12 Aprile 2021ha raccontato il parto di Vittoria. Soprattutto ha parlato delletra questo e quello del primo figlio Leone. L’influencer ha dedicato qualche ora della sua domenica ai fan, rispondendo alle loro domande su Instagram. Ci sono state molte domande sul parto di Vittoria e di Leone. Qualcuno le ha chiesto anche di parlare di come è stato partorire ine di fare un paragone con l’. Innanzituttoha precisato che Vittoria è stata voluta e cercata, non è capitata. Poi ha parlato della differenza tra il parto di Leone e il secondo della ...

La mamma di Leone e Vittoria ha risposto alle domande dei fan e ha parlato delle sue due esperienze, facendo un ...L'effettocolpisce ancora. Ma stavolta, no, non si tratta di un semplice sold out con numeri da capogiro. Scivolone con Moon Boot a parte, l'imprenditrice digitale italiana (33 anni e tanta ...Chiara Ferragni, che da poche settimane è diventata mamma per la seconda volta, ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi follower tramite Instagram. L'influencer, che è già madre ...Quanto valgono gli influencer Se in Italia si pensa ad una influencer, la prima che viene in mente è sempre lei, Chiara Ferragni. Vera 'regina' nostrana dei social, spesso e volentieri sulle prime ...