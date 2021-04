Calenda: non mi ritiro nemmeno con Zingaretti, basta parlare di primarie (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Se mi ritirerei di fronte a una candidatura di Zingaretti a Roma? Che mi sarei ritirato di fronte a un candidato forte del Pd lo dissi a novembre, ma fino a oggi il centrosinistra ha parlato solo del centrosinistra e non ha parlato ai romani. Io intanto ho visitato tutti i quartieri, ho studiato i problemi della citta’, ho presentato un piano rifiuti, ho parlato ai romani.” “Questa citta’ pero’, tra i tanti problemi, ha anche un problema di classe dirigente locale di tutti i partiti, Pd compreso, e o uno vuole rinnovarla oppure puo’ diventare sindaco anche Superman, ma dopo due giorni lo fanno fuori”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, intervenendo in diretta alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. “Io ho sentito parlare di primarie per sei mesi, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Se mi ritirerei di fronte a una candidatura dia Roma? Che mi sarei ritirato di fronte a un candidato forte del Pd lo dissi a novembre, ma fino a oggi il centrosinistra ha parlato solo del centrosinistra e non ha parlato ai romani. Io intanto ho visitato tutti i quartieri, ho studiato i problemi della citta’, ho presentato un piano rifiuti, ho parlato ai romani.” “Questa citta’ pero’, tra i tanti problemi, ha anche un problema di classe dirigente locale di tutti i partiti, Pd compreso, e o uno vuole rinnovarla oppure puo’ diventare sindaco anche Superman, ma dopo due giorni lo fanno fuori”. Lo ha detto Carlo, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, intervenendo in diretta alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. “Io ho sentitodiper sei mesi, ...

