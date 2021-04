Calcio | Tavecchio | ' Europei grazie a nostra attività diplomatica | sarebbe un guaio perderli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Aprire al pubblico a Roma che avere gli? Abbiamo ottenuto glialla, che ha portato alla presidenza della Uefa Ceferin, altrimenti quattro partite a Roma non le vedevamo di sicuro, e questo lo hanno capito in pochi.un verose non si verificassero tutte le situazioni favorevoli per far si che si possa fare l'Europeo a Roma". Sono le parole dell'ex presidente della Figc, Carlo, all'Adnkronos, sulla corsa contro il tempo per tenere a Roma 4 partite dei prossimi campionatidi. Il Cts deve dare il via libera al pubblico negli stadi ma l'Uefa ha fissato il termine della decisione per il 19 ...