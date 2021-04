Calcio | Juventus | Bonucci guarito dal Covid

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torino, 12 apr. – (Adnkronos) – Il difensore dellae della Nazionale Leonardodal. Lo annuncia il club bianconero in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Leonardoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid - 19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime ...Intervenuto in diretta Twitch sul canale di Calciomercato.com (rivivi qui la diretta) il giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di finanza nel mondo del calcio, ...La rivista Forbes ha elencato le venti squadre con maggiore valore al mondo: la Juventus cede il passo alle big del calcio spagnolo ...