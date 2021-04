Benevento Sassuolo 0-1 LIVE | è iniziato il secondo tempo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 2? Occasione Depaoli – Splendida azione della squadra di Inzaghi: cross di Improta dalla sinistra, velo di Sau e destro di prima intenzione di Depaoli che termina a lato, non di molto. 7? Occasione Maxime Lopez – Errore di Barba a inizio azione, Raspadori ne approfitta e mette al centro per Maxime Lopez che calcia da posizione centrale ma non inquadra lo specchio. 22? Occasione Marlon – Colpo di testa del difensore ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - ItalianSerieA : New post: Serie A Week 30: Result BENEVENTO – SASSUOLO, Monday 12 April 2021 - ilputiferio : @DomKingDonuts @alabarda67 E la trattenuta contro il Sassuolo? E il rigore su chiesa contro Benevento? E il mani de… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Sassuolo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kyriakopoulos FLOP: Barba VOTI Al termine del ...0 - 1 LIVE 45' aut. Barba (B)(5 - 3 - 2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Gaich. All. F. Inzaghi(4 - 2 -...Il Sassuolo è passato in vantaggio nella gara di campionato contro il Benevento, ma c'è un dubbio in merito all'autore della rete. Sassuolo in vantaggio in trasferta nella gara contro il Benevento ...Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo ricordando ancora il successo allo Stadium contro la Juventus. La stampa che ...