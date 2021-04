Anna | la serie di Niccolò Ammaniti ambientata in un mondo post apocalittico | la videointervista al cast

(Di lunedì 12 aprile 2021) Questo personaggio mi ha lasciato una grandissima tenacia nell'affrontare le cose' ha dichiarato Giulia Dragotto ai microfoni di Leggo. Tutti gli episodi disono disponibili su Sky e Now a ...

LaLe fate ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels ), composta da 8 episodi, è ...Ferzetti è Roberta Psicologa, vive con Roberta. Razionale e molto accudente nei confronti del ...è la nuovaSky Original tratta dal libro di Niccolò Ammaniti che ne firma anche la regia e la sceneggiatura. Ci troviamo in una Sicilia post - apocalittica dopo che il virus La Rossa ha ...Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta sono i protagonisti della serie Le Fate Ignoranti insieme a Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna ...Come il film, la serie - scritta da Ferzan Özpetek ... scoprendo che ogni relazione amorosa ha molte tappe di trasformazione e di crescita. Anna Ferzetti è Roberta. Psicologa, vive con Roberta.