Alessia Marcuzzi: 'Mio marito è positivo al tampone molecolare, salto Le Iene' (Di lunedì 12 aprile 2021) 'Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa e ho già ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) 'Purtroppo miola scorsa settimana è risultatoal. Ovviamente si è subito auto isolato e per ora sta bene. Io sono fortunatamente risultata negativa e ho già ...

