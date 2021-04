Afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, imposto il coprifuoco (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel timore di nuove proteste e nuovi scontri dopo l'uccisione di un ragazzo Afroamericano da parte della polizia il sindaco di Minneapolis ha ordinato il coprifuoco. Intanto il presidente americano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel timore di nuove proteste e nuovi scontri dopo l'uccisione di un ragazzoda parte dellail sindaco diha ordinato il. Intanto il presidente americano ...

