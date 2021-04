A 62 anni fa la modella e ha un fisico da togliere il fiato. Ma qual’è il suo segreto? (Di lunedì 12 aprile 2021) Un corpo mozzafiato e l’atteggiamento fiero di chi non teme il passare degli anni, a 62 anni la modella Leslie Carleton ama sfoggiare le rughe e dice di sentirsi più in forma ora di quando aveva 20 anni. La modella di costumi da bagno vive sia a Bali che a Los Angeles, ha posato in molte riviste, oltre ad essere protagonista di varie pubblicità. Con il suo modo di fare così determinato, Leslie afferma di non percepire la sua età come un ostacolo, al punto di diventare il punto di riferimento di molte donne sui social network. Sentirsi belle dopo i 60 anni, è veramente possibile? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leslie Carleton (@balifitness) Fidanzata con l’attore Matthias Hues, dal quale era ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 aprile 2021) Un corpo mozzae l’atteggiamento fiero di chi non teme il passare degli, a 62laLeslie Carleton ama sfoggiare le rughe e dice di sentirsi più in forma ora di quando aveva 20. Ladi costumi da bagno vive sia a Bali che a Los Angeles, ha posato in molte riviste, oltre ad essere protagonista di varie pubblicità. Con il suo modo di fare così determinato, Leslie afferma di non percepire la sua età come un ostacolo, al punto di diventare il punto di riferimento di molte donne sui social network. Sentirsi belle dopo i 60, è veramente possibile? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leslie Carleton (@balifitness) Fidanzata con l’attore Matthias Hues, dal quale era ...

