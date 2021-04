**Tennis: Sardegna Open, Djere ko al terzo set e Sonego trionfa** (Di domenica 11 aprile 2021) Cagliari, 11 apr. – (Adnkronos) – Lorenzo Sonego trionfa al Sardegna Open, torneo Atp 250 disputato sui campi del tennis club Cagliari. Il 25enne piemontese, numero 34 del mondo e terza testa di serie, supera in rimonta il coetaneo serbo Laslo Djere, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-5), 6-4 in tre ore di gioco. Per Sonego si tratta del secondo titolo in carriera dopo quello conquistato sull’erba di Antalya nel 2019. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Cagliari, 11 apr. – (Adnkronos) – Lorenzotrionfa al, torneo Atp 250 disputato sui campi del tennis club Cagliari. Il 25enne piemontese, numero 34 del mondo e terza testa di serie, supera in rimonta il coetaneo serbo Laslo, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-5), 6-4 in tre ore di gioco. Persi tratta del secondo titolo in carriera dopo quello conquistato sull’erba di Antalya nel 2019. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

