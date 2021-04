Söder, il governatore bavarese sfida Laschet e si candida a guidare la Germania dopo Merkel: la linea dura sul Covid e il feeling con i Verdi (Di domenica 11 aprile 2021) Aveva detto che sarebbe rimasto nella sua Baviera, alla fine Markus Söder annuncia la volontà di candidarsi alla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre. Di fatto una sfida all’attuale presidente del partito, Armin Laschet, l’altro candidato a portare l’Unione (Cdu-Csu) alle urne per la prima volta dopo la fine dell’era di Angela Merkel. Söder, leader della Csu e governatore della Baviera, contro Laschet, leader della Cdu e governatore del Nord-Reno Vestfalia. “Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti”, ha dichiarato Söder in una riunione a porte chiuse dei vertici del gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Aveva detto che sarebbe rimasto nella sua Baviera, alla fine Markusannuncia la volontà dirsi alla cancelleria per i conservatori della Cdu alle elezioni di settembre. Di fatto unaall’attuale presidente del partito, Armin, l’altroto a portare l’Unione (Cdu-Csu) alle urne per la prima voltala fine dell’era di Angela, leader della Csu edella Baviera, contro, leader della Cdu edel Nord-Reno Vestfalia. “Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune continuerebbe senza risentimenti”, ha dichiaratoin una riunione a porte chiuse dei vertici del gruppo ...

