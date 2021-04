Roma, lite tra condomini degenera, aggrediti anche i Poliziotti intervenuti: 50enne “domato” con lo spray urticante (Di domenica 11 aprile 2021) Una discussione tra condomini che degenera, l’intervento della Polizia e un agente che finisce in Ospedale per le ferite riportate. E’ questa la sintesi di quanto accaduto a Roma nella serata di ieri in Via dell’Impruneta. Qui, gli uomini della Sezione Volanti e del XI Distretto San Paolo, hanno arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a P.U. un cittadino italiano di 50 anni M. N. Gli agenti erano intervenuti per una lite tra condomini abbastanza accesa ma sono stati aggrediti dall’uomo a suon di calci e pugni. Soltanto grazie allo spray urticante in dotazione ai Poliziotti è stato possibile “calmarlo”. A farne le spese, nell’episodio, è stato ad ogni modo un agente del XI Distretto San Paolo che è finito in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Una discussione trache, l’intervento della Polizia e un agente che finisce in Ospedale per le ferite riportate. E’ questa la sintesi di quanto accaduto anella serata di ieri in Via dell’Impruneta. Qui, gli uomini della Sezione Volanti e del XI Distretto San Paolo, hanno arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a P.U. un cittadino italiano di 50 anni M. N. Gli agenti eranoper unatraabbastanza accesa ma sono statidall’uomo a suon di calci e pugni. Soltanto grazie alloin dotazione aiè stato possibile “calmarlo”. A farne le spese, nell’episodio, è stato ad ogni modo un agente del XI Distretto San Paolo che è finito in ...

