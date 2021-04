Riaperture si, riaperture no? cosa potrebbe cambiare dal prossimo 20 aprile, il possibile scenario (Di domenica 11 aprile 2021) In un Italia stremata dalla pandemia i cui effetti prima di tutto sanitari e poi economico-sociali si fanno sentire la data del prossimo 20 aprile lascia ben sperare. È infatti possibile che proprio a partire dal prossimo 20 aprile si possano iniziare a vedere delle piccole riaperture. Al momento non c’è però nulla di certo e nè tantomeno ufficiale in quanto molto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica, dal numero delle persone vaccinate e dalla tenuta delle strutture sanitarie. Parametri questi estremanente variabili ed imprevedibili che nel corso di questi lunghi mesi abbiamo, ahimè, imparato a conoscere. Leggi anche:Nuovo Decreto Draghi, dal 20 aprile riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri, cinema e teatri: il piano allo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) In un Italia stremata dalla pandemia i cui effetti prima di tutto sanitari e poi economico-sociali si fanno sentire la data del20lascia ben sperare. È infattiche proprio a partire dal20si possano iniziare a vedere delle piccole. Al momento non c’è però nulla di certo e nè tantomeno ufficiale in quanto molto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica, dal numero delle persone vaccinate e dalla tenuta delle strutture sanitarie. Parametri questi estremanente variabili ed imprevedibili che nel corso di questi lunghi mesi abbiamo, ahimè, imparato a conoscere. Leggi anche:Nuovo Decreto Draghi, dal 20riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri, cinema e teatri: il piano allo ...

Advertising

borghi_claudio : Noto con piacere che il mese scorso ero in splendida solitudine mentre adesso vedo occhieggiare gente di altri part… - FratellidItalia : Questione riaperture non più rimandabile. Diversi studi dicono che all'aria aperta possibilità di contagio sono rar… - NicolaPorro : Continua il disastro #vaccini, #Arcuri indagato per le #mascherine cinesi, i giornali insabbiano il processo flop a… - EsaLamorte : RT @AugustoMinzolin: Il caso della Germania che compra lo Sputnik, mentre l’Italia resta al palo per le polemiche, dimostra che da noi l’id… - danielsun2021mi : RT @sabrimaggioni: Io Apro in Tour tempo scaduto: lunedì 12 aprile si torna a #Montecitorio Organizzatori di Io Apro chiedono solo di LAVO… -