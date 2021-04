Real Madrid-Barcellona, scintille a fine gara: Piqué scende in campo per protestare e Modric lo rimprovera (Di domenica 11 aprile 2021) Ha saltato il Clasico Real Madrid-Barcellona, ma è come se lo avesse giocato. Gerard Piqué non ha perso occasione per far sentire la sua presenza all'Alfredo Di Stefano e anche se impossibilitato a giocare a causa dei problemi fisici, ecco il difensore dei catalani scendere sul terreno di gioco al triplice fischio per... protestare animatamente con l'arbitro. Il motivo, stando a quanto riporta Marca, sarebbe il tempo di recupero concesso. Troppo poco secondo il centrale.Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che prima di parlare col fischietto, Piqué si sia trovato faccia a faccia con Luka Modric che lo ha rimproverato per essere sul campo con intenzioni non certo super positive.Piqué ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Ha saltato il Clasico, ma è come se lo avesse giocato. Gerardnon ha perso occasione per far sentire la sua presenza all'Alfredo Di Stefano e anche se impossibilitato a giocare a causa dei problemi fisici, ecco il difensore dei catalanire sul terreno di gioco al triplice fischio per...animatamente con l'arbitro. Il motivo, stando a quanto riporta Marca, sarebbe il tempo di recupero concesso. Troppo poco secondo il centrale.Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che prima di parlare col fischietto,si sia trovato faccia a faccia con Lukache lo hato per essere sulcon intenzioni non certo super positive....

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - Bianca34874951 : RT @Vatenerazzurro1: Noi eliminati dal Real Madrid piu scarso degli ultimi 30 anni. Loro dal Porto che vincerà la Champions. Giusto? Ho cap… - infoitsport : Real Madrid Barcellona ai raggi X: cos’è successo nel Clasico - eia58 : RT @Vatenerazzurro1: Noi eliminati dal Real Madrid piu scarso degli ultimi 30 anni. Loro dal Porto che vincerà la Champions. Giusto? Ho cap… -