Pio e Amadeo ospiti a 'Verissimo' imbarazzano Silvia Toffanin (Di domenica 11 aprile 2021) Pio e Amedeo, il duo comico pugliese, è stato ospite nella trasmissione ' Verissimo', e come al loro solito, non hanno risparmiato battute, che hanno messo in imbarazzo la conduttrice, Silvia Toffanin. Pio e Amedeo ad 'Amici'Ormai, chiunque ospiti il duo comico, nelle proprie trasmissioni, deve mettere in conto, che non mancheranno momenti di imbarazzo, intervallati da momenti esilaranti. Pio e Amedeo ospiti a ' Verissimo' imbarazzano Silvia Toffanin Anche nella puntata del 10 Aprile, di verissimo, il duo comico, non ha risparmiato battute alla Toffanin, la più eclatante è stata, riferendosi al compagno della conduttrice, Piersilvio Berlusconi: "Quando vai a casa ringrazia. Grazie Presidente per il coraggio e la fiducia".

