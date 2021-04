Pazza idea Siviglia: proposto il Papu Gomez all’Inter (Di domenica 11 aprile 2021) Il Siviglia pensa allo scambio Papu Gomez-Joao Mario con l’Inter: le ultime indiscrezioni di mercato dalla Spagna Il Siviglia pensa allo scambio Papu Gomez-Joao Mario con l’Inter. È questa l’indiscrezione di mercato lanciata da Estadio Deportivo. Potrebbe concludersi dopo pochi mesi l’esperienza spagnola dell’ex Atalanta, che farebbe così ritorno in Serie A e aprirebbe le porte del Siviglia a Joao Mario, attualmente in prestito allo Sporting Clube de Portugal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Ilpensa allo scambio-Joao Mario con l’Inter: le ultime indiscrezioni di mercato dalla Spagna Ilpensa allo scambio-Joao Mario con l’Inter. È questa l’indiscrezione di mercato lanciata da Estadio Deportivo. Potrebbe concludersi dopo pochi mesi l’esperienza spagnola dell’ex Atalanta, che farebbe così ritorno in Serie A e aprirebbe le porte dela Joao Mario, attualmente in prestito allo Sporting Clube de Portugal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

illicitaeffairs : @jessdeukie non so perché ma questa canzone just makes sense con l'idea di te che mi sono fatta ? poi è una delle m… - Zorzina_pazza : Giusto per farvi un idea di come siamo messi noi mamme e nonne di facebook ???? Tommy ci hai stregate mannaggia a te - Ausilia15895875 : @noemipataaa @uber_bingo Si ok però mi riferivo al fatto che si usano parole come bullismo in modo esagerato.. Poi… - ILOVEPACALCIO : #Raiola, pazza idea per #Haaland: primo giocatore a guadagnare 1 milione a settimana - Ilovepalermocalcio - ItaSportPress : Raiola, pazza idea per Haaland: vuole farlo diventare il primo giocatore a guadagnare 1 milione a settimana -… -