Papa: condividere proprietà non è comunismo, è cristianesimo (Di domenica 11 aprile 2021) condividere la proprietà "non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro". Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa nella Festa della Divina Misericordia. Commentando il passo degli Atti degli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021)la"non è, èallo stato puro". Lo ha detto ilnell'omelia della Messa nella Festa della Divina Misericordia. Commentando il passo degli Atti degli ...

Advertising

repubblica : ?? Papa: condividere proprieta' non e' comunismo, e' cristianesimo allo stato puro - MediasetTgcom24 : Il Papa: condividere le proprietà non è comunismo, è cristianesimo #papafrancesco - repubblica : Papa: condividere proprietà non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro - claire_cocteau : RT @Tg3web: Nell'omelia della messa celebrata nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, appena fuori dal Vaticano, Papa Francesco dice: 'Con… - cosettaraguso : RT @repubblica: ?? Papa: condividere proprieta' non e' comunismo, e' cristianesimo allo stato puro -