Mobilità docenti 2021 | al termine dei trasferimenti provinciali le rettifiche possono modificare la tipologia di alcuni posti

(Di domenica 11 aprile 2021)per l'a.s./22, rettificagià dis, ai fini delle successive immissioni in ruolo, nei casi in cui gli stessi determinino una modifica delle tipologie di posto disponibili. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, al termine dei trasferimenti provinciali le rettifiche possono modificare la tipologia di al… - orizzontescuola : Mobilità docenti e Ata 2021, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Di Patre (Gilda) [Lunedì 12… - Quotidianinet : Mobilità docenti 2021, valutazione laurea, corso perfezionamento, diploma specializzazione, concorso - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, valutazione laurea, corso perfezionamento, diploma specializzazione, concorso. FAQ - infoitinterno : Mobilità docenti 2021: chiarimenti sulla compilazione della domanda per non confondere vincolo triennale con trienn… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti

Zazoom Blog

2021, le date per il personale scolastico Per il personale docente le domande potranno essere effettuate fino al 13 aprile 2021 . Entro il 19 maggio saranno ultimati gli adempimenti degli ...Mentre si avvicina la chiusura delle operazioni di, sono migliaia iche non potranno trasferirsi a causa del vincolo quinquennale. Dopo anni di precariato, dopo aver ottenuto la cattedra di ruolo, questinon riescono a ...