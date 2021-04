“Mi avete messa sul palco a quattro anni”: l’addio di Elisa agli amati zii, entrambi deceduti per Covid (Di domenica 11 aprile 2021) La doppia perdita ha scosso e non poco la nota e amatissima cantante italiana che ha voluto fare un tributo social agli zii, vittime entrambi del coronavirus “È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”: è con queste toccanti parole che Elisa inizia il suo post su Instagram. L’ultimo, quello di addio, per gli amati zii, dipartiti prematuramente a causa del Covid. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa TOFFOLI Official ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 aprile 2021) La doppia perdita ha scosso e non poco la nota essima cantante italiana che ha voluto fare un tributo socialzii, vittimedel coronavirus “È ancora quasi impossibile accettare che questovia abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, misu unche non avevo ancora”: è con queste toccanti parole cheinizia il suo post su Instagram. L’ultimo, quello di addio, per glizii, dipartiti prematuramente a causa del. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daTOFFOLI Official ...

