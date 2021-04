M5s | Conte | “Non abbandonare le 5 stelle | ma fondamentale definire chi siamo”

(Di domenica 11 aprile 2021) “un partito,un Movimento? Non ci interessa un fico secco. Dobbiamo organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, parlando ai deputati M5s in videoconferenza. “Non bisognale 5, ma serve aggiornarci sia a livello nazionale che internazionale”, ha proseguitonel suo intervento. “Abbiamo il dovere di guardare avanti” ha, in sintesi osservato, sottolineando il ruolo centrale della formazione e aggiungendo che il futuro centro di formazione servirà a metter in rete le esperienze amministrative. “E’chi”, ha poi spiegato. “Le questioni poste sono fondamentali se vogliamo rifondare, ...

...ieri con i senatori oggista ascoltando proposte e suggerimenti dei deputati sulla traccia del questionario inviato a tutti i parlamentari con le cinque domande per la 'rifondazione' del. ...Non luogo a procedere per Matteo Salvini nel processo Gregoretti : questa la richiesta del pm di Catania, che di fatto smonta i teoremi di, Pd e Giuseppee rivela che si trattava soltanto di un processo politico. Insomma, vince il leghista. Eppure in pochi ne parlano: la notizia, spesso e volentieri, viene nascosta, data in ...“Non dobbiamo abbandonare le 5 Stelle” avrebbe deotto Conte, nella sua breve introduzione durante l’incontro con i deputati del M5S per ascoltare idee e suggerimenti sul progetto di rifondazione del ...Conte: partito o Movimento? Definizione interessa fico secco - "Siamo un partito, siamo un Movimento? Non ci interessa un fico secco". Dobbiamo organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi. Lo ...