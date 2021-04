La nota di Dazn: 'Disservizi colpa di Comcast, rimborsi agli utenti' (Di domenica 11 aprile 2021) Dazn si scusa con tutti i suoi abbonati dopo i Disservizi che hanno impedito di seguire Inter - Cagliari e Verona - Lazio. "Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021)si scusa con tutti i suoi abbonati dopo iche hanno impedito di seguire Inter - Cari e Verona - Lazio. "Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. ...

