Juventus | Bentancur | «Devo ancora migliorare | ma mi sento meglio»

Rodrigo Bentancur ha parlato al termine di Juventus-Genoa Rodrigo Bentancur ha parlato a Sky Sport dopo Juve-Genoa. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 PARTITA – «Il primo tempo è stato fatto molto bene. Mentalmente dobbiamo migliorare, nel secondo tempo siamo calati e loro hanno fatto gol. Dobbiamo giocare come il primo tempo tutta la partita». RIMPROVERO PIRLO – «Oggi no, ma sicuro ci dirà qualcosa martedì». PRESTAZIONE – «Nelle ultime due partite mi sono sentito meglio. So che Devo migliorare ancora tanto ma continuiamo così». RONALDO – «Ronaldo nervoso? È la sua mentalità, per quello è uno dei migliori al mondo. Quando lui non segna si sente male con se stesso perché vuole segnare sempre. Siamo contenti del lavoro che ...

