Jack Ma | un miliardario sempre più scomodo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 aprile 2021) Xi Jinping ha in testa un’immagine ben precisa del prossimo futuro diMa. Forse in quell’immagine non c’è davvero il “povero”in ginocchio sul patibolo, ma sicuramente nulla di buono si sta preparando per lui in Cina.Le ultime decisioni assunte dal governo cinese nei confronti del suo impero in questi giorni, infatti, preoccupano gli osservatori internazionali e il mondo degli affari: la multa stratosferica di quasi 3 miliardi di dollari - uno sproposito, capace di creare serie difficoltà anche a un gigante degli affari come lui – e il divieto per le app store cinesi di continuare a distribuire il suo web browser. Ce n’è abbastanza da spezzare le gambe anche a un colosso come il Gruppo Alibaba, che ha fatto del web commerce il suo core-business e il punto di forza del suo successo. E indiscrezioni trapelate ieri dalla Cina, indicano che il ...