Iran: incidente ad impianto nucleare, nessun ferito (Di domenica 11 aprile 2021) Un incidente si è verificato questa mattina all'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, nell'Iran centrale. Non ci sarebbero feriti o inquinamento radioattivo. L'incidente riguarderebbe una ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 aprile 2021) Unsi è verificato questa mattina all'di arricchimento dell'uranio di Natanz, nell'centrale. Non ci sarebbero feriti o inquinamento radioattivo. L'riguarderebbe una ...

Advertising

SkyTG24 : Iran, incidente in un impianto di arricchimento dell'uranio - crispadafora : RT @sole24ore: Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - bisagnino : Iran. 'Incidente' a Natanz poche ore dopo avvio di quasi 200 centrifughe nucleari - SIMO79_b : RT @sole24ore: Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - Alpj90 : RT @sole24ore: Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio -