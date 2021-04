-Inter-Cagliari 1-0: Darmian avanza il percorso scudetto (Di domenica 11 aprile 2021) Oggi 11 Aprile 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 12:30 si disputerà la partita Inter-Cagliari di Seria A. Dopo un primo tempo di studio e di occasioni non realizzate L’Inter trova la prima rete nel secondo tempo grazie a Darmian. Il Cagliari ci ha provato, ma troppo poco quello che si è visto per provare a impensierire i nerazzurri che hanno uno stato di forma impeccabile. Pre Inter-Cagliari: le dichiarazioni degli allenatori -Inter-Cagliari: formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young, Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte. Cagliari (3-5-2): Vicario, Carboni, Godin, Rugani, Zappa, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Oggi 11 Aprile 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 12:30 si disputerà la partitadi Seria A. Dopo un primo tempo di studio e di occasioni non realizzate L’trova la prima rete nel secondo tempo grazie a. Ilci ha provato, ma troppo poco quello che si è visto per provare a impensierire i nerazzurri che hanno uno stato di forma impeccabile. Pre: le dichiarazioni degli allenatori -: formazioni ufficiali(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni,, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young, Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.(3-5-2): Vicario, Carboni, Godin, Rugani, Zappa, ...

