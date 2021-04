Darmian lancia l' Inter | 1 - 0 al Cagliari e undicesima vittoria di fila

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Darmian lancia

Sugli esterni, invece,e Young faticano a sfondare e ne nasce una partita a ritmi non elevatissimi che sembra non dare insormontabili grattacapi al Cagliari. All'intervallo lo zero a zero è ...Conte opta allora per Hakimi e Lautaro al posto di Young e Sanchez, mentre Semplicil'ex ... mentre al 77' i tentativi nerazzurri trovano finalmente i loro frutti conche infila Vicario ...È lo stesso difensore del Cagliari, uno dei tanti ex, a tenere poi in gioco Achraf Hakimi che serve l’assist a Darmian del gol partita ... che ferma Lukaku lanciato verso l’area.Milano, 11 aprile 2021 - Non si ferma più l'Inter. Sono undici le vittorie di fila dopo il successo per uno a zero nel lunch match con il Cagliari grazie ad una marcatura di Matteo Darmian al 77'.