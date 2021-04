Copasir: Lollobrigida (FdI), 'non può andare avanti, partiti siano consequenziali' (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - “Anche il presidente del Copasir, Raffaele Volpi della Lega, ha detto “dimettiamoci”. Se lo ha fatto è perché si rende conto che l'organismo così come è strutturato non può andare avanti: l'opposizione ha un solo membro e in questo modo è impossibile esercitare la funzione di controllo e garanzia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, intervenendo a L'Agenda su SkyTg24. "La legge prevede che la presidenza vada alla minoranza, i presidenti di Camera e Senato si sono espressi in questo senso: auspichiamo che tutte le forze politiche che concordano su questo, dalla Lega al Pd, assumano gli atti consequenziali per rispettare gli equilibri democratici”, ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr (Adnkronos) - “Anche il presidente del, Raffaele Volpi della Lega, ha detto “dimettiamoci”. Se lo ha fatto è perché si rende conto che l'organismo così come è strutturato non può: l'opposizione ha un solo membro e in questo modo è impossibile esercitare la funzione di controllo e garanzia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco, intervenendo a L'Agenda su SkyTg24. "La legge prevede che la presidenza vada alla minoranza, i presidenti di Camera e Senato si sono espressi in questo senso: auspichiamo che tutte le forze politiche che concordano su questo, dalla Lega al Pd, assumano gli attiper rispettare gli equilibri democratici”, ha aggiunto.

