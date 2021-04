(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella settimana appena trascorsa sono continuati i servizi disposti dal Questore finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Le attività poste in essere hanno consentito di sanzionare quei cittadini che continuano ad avere comportamenti in contrasto con le normative finalizzate ad arginare la virulenza del-19. In tale contesto, la fattiva collaborazione intercorsa tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha consentito, anche grazie al rilevante contributo operativo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, di dare piena attuazione all’ordinanza disposta del Questore della Provincia di Salerno, d’intesa con i ComandProvinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza. Al termine dei mirati servizi posti in essere, ...

Advertising

FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - anteprima24 : ** #Controlli anti-Covid, scoperta una #Palestra abusiva nel Salernitano: sanzionati gestore e frequentatori **… - infoitsalute : Controlli anti-Covid, nuova serie di sanzioni - salernotoday : Controlli anti-Covid: chiusa palestra a Nocera, - YouTvrs : #Weekend di #Controlli, violate norme anti-Covid - -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Il Messaggero Veneto

... violenza e resistenza a pubblico uficiale, nonché svariati tentativi di ostacolare i. Emesse, inoltre, 9 sanzioni per mancato rispetto delle normecovid. spaccio di droga detenzione ......la verifica sul rispetto delle norme- contagio. 23 persone sono state sanzionate per l'inosservanza al divieto di spostamenti tra comuni diversi ovvero oltre l'orario consentito. I...Inoltre, sono stati sanzionati due chioschi in via Caracciolo per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18.00 ...PERUGIA - Un dispiegamento di uomini e donne in divisa della protezione civile con l’obiettivo di vegliare contro gli assembramenti nell’acropoli. Nonostante il tempo non ...