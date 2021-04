Calcio | l’Inter si impone di misura contro il Cagliari | Darmian decide la sfida di San Siro

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Un gol di Matteoha deciso ladi Santra Inter e, valida per il 30° turno del campionato didi Serie A 2020-2021. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti con merito al termine di un confronto nel quale il protagonista è stato il portiere sardo Vicario, autore di interventi notevoli in più circostanze. L’estremo difensore rossoblu, però, non ha potuto nulla sulla marcatura dell’esterno italiano. Con questo risultato, la Beneamata è sempre più sola in vetta alla classifica con 74 punti (+9 sul Milan) e vede avvicinarsi lo Scudetto. Per ilsituazione difficile, terzultimo (22 punti) a -5 dal Torino. PRIMO TEMPO – Conte vara il solito 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni;, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; ...