Ballardini | “Rovella e Scamacca da grande squadra”

Advertising

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ???#JuventusGenoa, #Ballardini su #Rovella e #Scamacca: 'Devono migliorare entrambi, sono giovani, ma hanno qualità imp… - calciomercatoit : ???#JuventusGenoa, #Ballardini su #Rovella e #Scamacca: 'Devono migliorare entrambi, sono giovani, ma hanno qualità… - junews24com : Ballardini su Scamacca e Rovella: «Devono migliorare entrambi, ma...» - - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Genoa, Ballardini: 'Buona prestazione. Rovella e Scamacca da grande squadra' - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Genoa, Ballardini: 'Buona prestazione. Rovella e Scamacca da grande squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Ballardini Rovella

Commenta per primo Davide, tecnico del Genoa , commenta a Sky Sport la sconfitta in casa della Juventus: 'Il Genoa ...- 'Quanto deve crescere in fase difensiva? Non deve trovarsi in ...... Cuadrado salta secco, serve Kulusevski che lascia partire un sinistro imparabile per Perin. Dall'altra parteinserisce fra gli altri l'ex Pjaca , che chiama in causa Szczesny al 55'...Juventus-Genoa | Ballardini: “Abbiamo fatto una buona partita ... la soddisfazione della prestazione fatta. Le prestazioni di Rovella e Scamacca e se Rovella è pronto per vestire la maglia della Juve?Torino, 11 aprile 2021 - La Juventus è tornata: dopo il successo contro il Napoli, i bianconeri si confermano anche di fronte al Genoa, steso per 3-1. all'Allianz Stadium decidono le reti di Kulusevsk ...