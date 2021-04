BAFTA 2021 | Nomadland domina i premi britannici

(Di domenica 11 aprile 2021)ha conquistato ilo come Miglior Film ai, ottenendo inoltre i riconoscimenti come Miglior regista e Attrice Protagonista. I vincitori deisono stati annunciati durante una cerimonia che si è svolta alla Royal Albert Hall e ha visto trionfare. Il film diretto da Chloé Zhao ha infatti conquistato ilo come Miglior Film e ha vinto anche nelle categorie dedicate alla regia e alla Miglior Attrice Protagonista. Nella giornata di ieri la British Academy aveva giàato Ma Rainey's Black Bottom con icome Migliori Costumi e Miglior Trucco e Acconciatura, mentre Mank di David Fincher aveva conquistato ilcome Miglior Production Design e Sound Of ...

Annunciati i vincitori dei, premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts e massimi riconoscimenti del cinema inglese. Quattro statuette per Nomadland : il film di Chloé Zhao , dominatore di ...Il trionfatore deiè Nomadland : su 7 nomination ne porta a casa 4 , a partire dalla più importante di tutte, miglior film, e poi regia a Chloé Zhao (seconda donna a vincere questo premio dopo Kathryn Bigelow ...Nomadland ha conquistato il premio come Miglior Film ai BAFTA 2021, ottenendo inoltre i riconoscimenti come Miglior regista e Attrice Protagonista. I vincitori dei BAFTA 2021 sono stati annunciati dur ...Antony Hopkins e Frances McDormand sono stati premiati come migliori attori protagonisti ai Bafta, premi cinematografici britannici equivalenti agli Oscar americani. Hopkins per 'The Father' e McDorma ...