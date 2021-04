Auto contro camion | Valentino non ha avuto scampo Aveva 29 anni | l’auto ridotta ad un ammasso di lamiere

(Di domenica 11 aprile 2021) Treviso, ennesima tragedia in strada. Muore il 29ennePittaro a Pieve di Soligo in via Crevada, la strada provinciale che conduce a Conegliano. Uno sfrontale violento che ha strappato per sempre la vita del giovane molto conosciuto e stimato da tutti. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, pernulla da fare. Familiari, amici e conoscenti piangono oggi l’improvvisa scomparsa. Morto all’istante a causa di uno sfrontale troppo violentounPittaro viaggiava a bordo della suavettura, una Ford Ford, trovata fuori dalla carreggiata priva di motore e del tutto accartocciata. Una volta estratto il corpo dall’abitacolo dell’e aver dunque rimosso il tettuccio e le ...

Advertising

TheDeiv_ : RT @beabri: - Perugia: auto di un giovane vandalizzata con la scritta 'sono gay' - Reggio Emilia: consigliere leghista dice che 'i gay devo… - claudioputrino : RT @beabri: - Perugia: auto di un giovane vandalizzata con la scritta 'sono gay' - Reggio Emilia: consigliere leghista dice che 'i gay devo… - parmapress_24 : Lancia due grossi sassi contro l'auto della ex: arrestato 40enne - - anubi_matt : RT @beabri: - Perugia: auto di un giovane vandalizzata con la scritta 'sono gay' - Reggio Emilia: consigliere leghista dice che 'i gay devo… - InVinoV61746588 : RT @beabri: - Perugia: auto di un giovane vandalizzata con la scritta 'sono gay' - Reggio Emilia: consigliere leghista dice che 'i gay devo… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

Fanpage.it

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il 46enne ha perso il controllo dell'finendoil guardrail. All'origine dell'accaduto non si esclude il colpo di sonno, l'incidente è ......author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano Savona Savona in piazza... La […] Navigazione articoli Genova, nascondeva hashish in: gambiano arrestato dalla ...Ennesima lite sabato pomeriggio a Fidenza tra un uomo, un 40enne campano, e una donna, 45enne, fino a qualche anno prima legati sentimentalmente: questa - ParmaPress24 ...Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il 46enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail. All'origine dell'accaduto non si esclude il colpo di sonno, l'incidente è ...