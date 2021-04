ATP Cagliari, Lorenzo Sonego: “Sogno le ATP Finals nella mia Torino. Che bello vincere in Italia” (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego ha vinto il torneo ATP 250 di Cagliari. Il tennista Italiano ha trionfato sulla terra rossa sarda, sconfiggendo il serbo Laslo Djere in una partita tiratissima. Il nostro portacolori ha perso il primo set, ma poi ha confezionato una bella rimonta con grande caparbietà, imponendosi nella seconda frazione al tie-break e poi giganteggiando nel terzo parziale. Il piemontese conquista il trofeo con un 2-6, 7-6(5), 6-4 in finale, al termine di una settimana da assoluto protagonista, dove ha inscenato delle vere e proprie maratone di tennis. Il 25enne, che da domani sarà numero 28 al mondo (per la prima volta in carriera nella top-30 nel ranking ATP), ha portato a casa il secondo titolo nel massimo circuito dopo il sigillo all’ATP 250 di Antalya (in quel caso sull’erba, in ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di. Il tennistano ha trionfato sulla terra rossa sarda, sconfiggendo il serbo Laslo Djere in una partita tiratissima. Il nostro portacolori ha perso il primo set, ma poi ha confezionato una bella rimonta con grande caparbietà, imponendosiseconda frazione al tie-break e poi giganteggiando nel terzo parziale. Il piemontese conquista il trofeo con un 2-6, 7-6(5), 6-4 in finale, al termine di una settimana da assoluto protagonista, dove ha inscenato delle vere e proprie maratone di tennis. Il 25enne, che da domani sarà numero 28 al mondo (per la prima volta in carrieratop-30 nel ranking ATP), ha portato a casa il secondo titolo nel massimo circuito dopo il sigillo all’ATP 250 di Antalya (in quel caso sull’erba, in ...

