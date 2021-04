Arisa furiosa | la pesante battuta in diretta non le va giù | interviene la De Filippi

Advertising

PasqualeMarro : #Arisa umiliata ad #Amici: “C…O non siamo al circo”. Reazione furiosa -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa furiosa

ViaggiNews.com

... Serena ha rivelato in lacrime di sentirsi continuamente attaccata dalla squadra die Lorella ... La situazione è però degenerata con la ballerina che ha lasciato la stanza. Leggi anche ......maestra Alessandra Celentano alla ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e...coì perchè sono una ragazza super sensibile" ha dichiarato Serena provocando la reazionedi ...Ancora un siparietto in diretta al Serale di Amici di Maria: la De Filippi è dovuta intervenire dopo la battuta che Arisa non l'ha preso bene ...Il tutto, sulle note del brano di Katy Perry “Never Really Over”. Aka7even è molto preoccupato ed inizia ad inveire contro la decisione di Arisa. “Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una ...