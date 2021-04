Ajax | giacche in regalo a chi non chiede il rimborso completo dell’abbonamento

Leggi su calcionews24

L'Inter ha deciso di rimborsare gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2020/21 dato che la stagione si è disputata completamente a porte chiuse. Come riferito da Il Sole 24 Ore, l'Inter ha deciso di rimborsare gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2020/21 dato che la stagione si è disputata completamente a porte chiuse. Per quanto riguarda la prossima stagione, per chiunque abbia sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2020/21 sarà possibile ottenere un rimborso totale o parziale. Nel secondo caso, per chi dovesse rinunciare almeno al 35% della quota prevista per le partite giocate a porte chiuse, l'Inter darà in omaggio una giacca retrò.