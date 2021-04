WTA Charleston 2021 | risultati 9 aprile | Paula Badosa fa fuori Ashleigh Barty nei quarti | continua il sogno di Danka Kovinic

(Di sabato 10 aprile 2021) Sulla terra verde dicade anche l’ultimo grande nome del tabellone. Dopo Sofia Kenin nel secondo turno e Petra Kvitova nel terzo, neidi finale a crollare è la numero uno al mondo, sorpresa dalla spagnolaGibert per 6-4 6-3. L’iberica nata a New York con questo successo si conferma un cliente scomodissimo su terra, potendo fregiarsi di un successo all’edizione 2015 juniores del Roland Garros e gli ottavi di finale nella versione dei ‘grandi’ lo scorso settembre. Contro di lei ci sarà invece Veronika Kudermetova, che ha praticamente fatto a fette Sloane Stephens 6-3 6-4. Match praticamente mai in discussione, con la russa che ha tenuto il controllo delle operazioni praticamente per tutta la partita. La statunitense, vincitrice qui nel 2016, ...

Ashleigh Barty approda, seppur con qualche difficoltà, ai quarti del "Volvo Car Open",500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di, in South Carolina. L'australiana, numero 1 del mondo e del tabellone, ha bisogno di tre set prima di ...gi finita l'avventura di Belinda Bencic (12) a. Nei sedicesimi l'elvetica stata piegata da Paula Badosa (71) con il punteggio di 6 - 2 6 - 7 (2/7) 6 - 1.CHARLESTON (USA) (ITALPRESS) - La tunisi Ons Jabeur e la montenegrina Danka Kovinic si qualificano per le semifinali del "Volvo Car Open", Wta 500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui cam ...Video: WTA Charleston - Barty avanti, ma che lotta con la Rogers! (DAZN News) 6-4, 4-6, 6-2 il punteggio a favore del serbo, capace di affondare il colpo nel decisivo terzo set, rubando per due volte ...